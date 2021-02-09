Facebook и Instagram будут удалять сомнительную информацию о вакцинации против COVID

Модераторы социальных сетей Facebook и Instagram начнут удалять информацию о вакцинации против коронавируса, которую сочтут ложной либо противоречащей официальным данным. Об этом говорится в официальном заявлении компании Facebook.

Уточняется, что список ложных утверждений о COVID-19 и вакцинах был расширен после консультаций с ведущими организациями здравоохранения, включая Всемирную организацию здравоохранения. В него, в частности, входят заявления о том, что вакцины неэффективны, а также могут быть опасны для здоровья.

В компании предупредили, что сообщества и учетные записи, которые регулярно делятся подобным контентом, могут быть заблокированы. Кроме того, в социальных сетях настраивают алгоритм так, чтобы при поиске сообщений, связанных с коронавирусом или вакцинами, человек в первую очередь получал экспертную информацию.