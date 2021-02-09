СМИ узнали, как Елизавета II могла утаить размеры своего состояния

Королева Великобритании Елизавета II лоббировала в правительстве изменение законопроекта о финансовой прозрачности, чтобы скрыть от общественности размер своего состояния. Такую информацию обнаружили в документах Национального архива журналисты издания Guardian.

Согласно данным из правительственных записок, адвокат королевы в 1970-х якобы оказывал давление на министров для изменения закона и предотвращения раскрытия пакета акций Ее Величества. В результате в закон включили положение, которое давало исключение компаниям, используемыми главами государств. Схема, при которой поддерживаемая государством подставная корпорация хранила в секрете частные пакеты акций и инвестиции королевы, работала по меньшей мере до 2011 года, уточняет издание.

Переговоры с правительством велись в рамках процедуры «королевского согласия». Парламент должен получить согласие монарха на рассмотрение законопроекта в случае, если он может затронуть привилегии и частные интересы королевской семьи.

В Букингемском дворце, комментируя публикацию, подчеркнули, что получение королевского согласия – лишь формальная процедура, и монарх всегда дает свое согласие в ответ на просьбу правительства.

«Любые утверждения о том, что монарх заблокировал законопроект, попросту неверны», – цитирует сообщение ТАСС.

Подлинный размер состояния Елизаветы II никогда не разглашался. По некоторым данным, оно оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов.