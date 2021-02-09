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Диетолог рассказала об особенностях употребления кислородных коктейлей

Виктория Ивашечкина
02:35 09.02.2021
По словам специалиста, вред и польза коктейлей зависит от использования определенного оборудования.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: flickr
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Врач-диетолог, физиотерапевт Марина Ваулина рассказала «Звезде» об особенностях приема кислородных коктейлей. По словам врача, большинство специалистов, знающие механизм действия коктейлей, относятся к ним положительно.

«Раньше все врачи использовали не только фармакологические и народные методы. Использование кислорода, как метод оксигенации организма, и лечение определенных болезней всегда вызывало интерес. В начале XIX века на курортах и в клиниках использовали кислород. Но это были не обычные коктейли, а доставка кислорода в желудок, в кишечник», - отметила Ваулина.

По ее словам, сейчас вред и польза зависит от использования оборудования. Основной ингредиент коктейля - кислород. И от того, какого он качества, также многое зависит.

«Сама технология его изготовления простая. Цвет и вкус коктейля зависит от того, какой второй ингредиент добавляют, он играет большую роль. Его делают либо на сиропе, либо на соке. Также часто добавляют молоко», - подчеркнула диетолог.

По ее словам, если в торговых центрах стоит качественное оборудование, то ничего опасного в коктейлях нет. Единственное, как подчеркнула диетолог, он может быть калорийным или несладким (на отваре или настое трав).

«Однако есть определенные противопоказания. У человека может быть аллергия на сиропы. Необходимо знать, на чем коктейли готовят. Не рекомендуется также применять коктейли при любых инфекционных и воспалительных заболеваниях в острой стадии», - рассказала врач.

По ее словам, кислород усиливает обменные процессы. Более того, не рекомендуется принимать кислородные коктейли и при заболеваниях ЖКТ.

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