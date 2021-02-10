Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что работа на дипломатической стезе всегда была почетна.

«Хотел бы искренне поздравить вас всех с профессиональным праздником. Поздравить тех, кто посвятил себя служению Отечеству, отстаиванию его интересов на мировой арене. Тех, кто готов трудиться, не считаясь со временем в отрыве от родного дома и семьи», - отметил Лавров.

По его словам, в адрес дипломатов также поступили поздравления от президента РФ Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. В них, как отметил Лавров, дана высокая оценка деятельности министерства.

«Доверие, которое нам оказывают, требует от нас полной самоотдачи и высокого профессионализма. Строго руководствуясь принципам устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров», - подчеркнул глава МИД РФ.

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот день учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.