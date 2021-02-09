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Прокуратура потребовала аннулировать сделки с недвижимостью дочери актера Баталова

Анна Касаткина
23:35 09.02.2021
Продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом Марии Баталовой.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы РИА Новости
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Прокуратура Москвы в интересах дочери актера Алексея Баталова Марии направила в суд иски о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с актрисой Натальей Дрожжиной.

На контроле ведомства также находится расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью семьи народного артиста СССР. Согласно материалам дела, вдова и дочь актера лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Так, вдова актера, действуя от имени дочери и будучи введена в заблуждение, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением. Предметами договора являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенной по ул. Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв.м., расположенная по ул. 1-й Самотечный переулок и нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное по ул. Серафимовича, уточнили в ведомстве. На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие Марии Баталовой объекты недвижимости.

«По результатам проверки прокуратура Центрального административного округа Москвы в интересах Марии Баталовой направила в Замоскворецкий районный суд Москвы исковое заявление о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок», – говорится в сообщении прокуратуры.

На спорное имущество в данный момент наложен арест. Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин находятся под следствием, им грозит до десяти лет лишения свободы.

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