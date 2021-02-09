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В ООН прокомментировали закрытие российских каналов в Латвии

Виктория Ивашечкина
23:16 09.02.2021
В понедельник, 8 февраля, на год запретили ретрансляцию в республике телеканала «Россия-РТР».
В ООН прокомментировали закрытие российских каналов в Латвии
© Фото: Виктор Лисицын globallookpress
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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что свобода прессы должна соблюдаться во всех странах. Так он прокомментировал ситуацию с закрытием российских каналов в Латвии.

Напомним, национальный совет Латвии по электронным СМИ во вторник, 9 февраля, принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что свобода прессы должны быть в любой стране», - подчеркнул Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик также ответил на вопрос журналистов о том, получал ли генсек ООН какие-либо жалобы от российской стороны по поводу этого. Официальный представитель генсека уточнил, что на данный момент ничего не слышал об этом, передает РИА Новости.

В понедельник, 8 февраля, в Латвии на год запретили ретрансляцию в республике телеканала «Россия-РТР». Ранее кабельный оператор страны Tet сообщил, что прекратит показ крупнейших российских телеканалов.

Накануне МИД РФ назвал запрет российского телеканала в Латвии политическим демаршем. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова призвала профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на «репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования».

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