Биткоин подорожал до 46 тысяч долларов и побил новый рекорд

Курс биткоина превысил 46 тысяч долларов и вновь обновил исторический рекорд. Об этом свидетельствую данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 2.26 мск биткоин растет более чем на 20%, до 46,45 тысячи долларов.

Днем ранее курс биткоина превысил 44 тысячи долларов. Биткоин обновил рекорд после объявления Tesla, которая сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США об инвестициях в эту криптовалюту в размере 1,5 миллиарда долларов.