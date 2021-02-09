Более 50 офицеров и преподавателей Суворовского училища получили вторую прививку от COVID-19
Вакцинация проводилась только при отсутствии жалоб на самочувствие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Московском военном суворовском училище приступили к вакцинации вторым компонентом препарата от коронавируса «Спутник V». Прививку получили более 50 человек.
В течение 21 дня после получения первой инъекции, сотрудники училища постоянно находились под наблюдением медицинского персонала.
Перед второй прививкой офицеры-воспитатели и преподаватели повторно прошли обязательный комплексный медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления и температуры тела, аускультацию (выслушивание) звуков, исходящих от легких и бронхов. Вакцинация проводилась только при отсутствии жалоб на самочувствие.
Второй этап вакцинации от коронавируса начался и в других высших учебных заведения и общеобразовательных учреждений Сухопутных войск.