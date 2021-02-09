СМИ: в клинике американского Буффало произошла массовая стрельба
На данный момент сообщается о пяти пострадавших.
© Фото: HeidiWigdahl twittter
В американском штате Миннесота произошла массовая стрельба в клинике Allina Health в городе Буффало. Об этом сообщила местная газета Star Tribune со ссылкой на источник в полиции.
По информации издания, стрельба произошла поздним утром во вторник, 9 февраля. По предварительной информации, в клинике также мог произойти взрыв, после чего были эвакуированы все люди, находившиеся в здании.
На данный момент сообщается о пяти пострадавших. Информации о состоянии раненных пока нет. Предполагаемый злоумышленник задержан.