В Куршевеле потерпел крушение вертолет. В префектуре сообщили, что два человека погибли, еще трое пострадали, один из них находится в критическом состоянии.

По данным радиостанции France 3, трагедия произошла во вторник, 9 февраля, во второй половине дня. О крушении сообщил свидетель, который увидел падающее воздушное судно.

Всего на борту находилось пять человек. Спустя 40 минут после катастрофы на место прибыли спасатели и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.