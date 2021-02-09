Граждан старше 60 лет включили в приоритетную группу в календаре прививок

Министерство здравоохранения России расширило категорию граждан, которые могут вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в приоритетную категорию включены лица в возрасте 60 лет и старше, а также те, кто проживает в городах с численностью населения 1 миллион человек и более. Также в группу попали работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

К группе второго уровня Минздрав отнес работников организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и военнослужащих. К группе третьего уровня - муниципальных служащих, обучающихся в колледжах и вузах, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу.