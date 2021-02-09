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Лавров обсудил с Генсеком ООН ситуацию в Сирии и пандемию COVID-19

Тамара Астапенкова
21:59 09.02.2021
По информации МИД РФ, был проведен подробный обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня.
Лавров обсудил с Генсеком ООН ситуацию в Сирии и пандемию COVID-19
© Фото: МИД России
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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Был проведен подробный обмен мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня, включая тематику сирийского урегулирования, задачи по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, проблемы изменения климата и практическую работу ООН на данных направлениях», - говорится в сообщении.

Лавров и Гутерреш «уделили особое внимание текущей ситуации “на земле” в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны» в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия без политизации и предварительных условий.

Российской стороной было подчеркнуто особое значение выполнения призыва Генсека ООН к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии COVID-19. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимодействия РФ с системой ООН по преодолению пандемии коронавируса.

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