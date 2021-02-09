Эксперимент на себе: корреспондент «Звезды» показал, что делать, если вы провалились под лед

В Финском заливе спасли 15 рыбаков, которых на льдине унесло в открытое море. Сотрудники МЧС доставили нарушителей на берег в целости и сохранности.

Накануне такое же ЧП произошло в Сахалинской области. Льдина откололась от берега и унесла на себе в открытое море сразу двух человек. Мужчины уже отчаялись: приди помощь на час позже, и им грозила бы неминуемая гибель в ледяной воде. На помощь подоспели лодки МЧС.

Рыбаков в этом году не больше, чем в прошлом, но только погода изменилась. Эту зима климатологи уже назвали аномальной. Плюсовая температура сменяет минусовую с разницей всего в сутки. Из-за этого лед на реках только выглядит безопасным, а на самом деле он тонкий, как стекло.

«Люди в машине в ДТП попадают. Они же садятся и ездят. Так же и здесь: провалился, вылез и дальше поехал», - поделился рыбак Роман Иванов.

Только МЧС такой легкомысленности не разделяет. Спасатели даже предложили на примере съемочной группы телеканала «Звезда» показать, что чувствует провалившийся под лед человек.

«Попробуем провести эксперимент. Я выхожу на лед толщиной около 5 см. Пока что все идет нормально. Я могу двигаться. И вот я в воде. Костюм дает мне положительную плавучесть. Мне даже не холодно в нем. Но в реальных условиях я начал бы тонуть. Тяжелая одежда тянула бы ко дну. Пробуем выбраться. В панике человек бы вот так пытался идти вперед, обламывая перед собой лед. Выбраться на него не просто даже в костюме, который плавает. Но правильно будет двигаться назад - туда, откуда пришел», - отметил корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

Если этот эксперимент повторить уже в мокрой одежде, то сразу понятно, что выбраться на лед будет крайне сложно. Особенно, когда руки соскальзывают с острой кромки льда. Спасти могут только товарищи: надо кинуть утопающему хоть что-то, за что человек может держаться.

Чтобы уберечь любителей подледного лова, в некоторых регионах власти хотят повысить штрафы за выход на лед. В Петербурге в Финский залив выпустили даже целый ледокол. Возможно, он сможет уберечь рыбаков от опасных соблазнов.