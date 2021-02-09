Первый арабский космический зонд вышел на орбиту Марса
Автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов Al Amal («Надежда»), преодолев почти 500 миллионов километров, успешно вышла на орбиту Марса через полгода после запуска. Об этом сообщили в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида.
Таким образом ОАЭ стали пятой в мире страной, чей космический аппарат достиг Красной планеты.
Напомним, что запуск зонда состоялся 20 июля 2020 года. Запуск производился из космического центра на острове Танэгасима в Японии с помощью ракеты-носителя H-IIA. Позже зонд отсоединился от ракеты и начал подавать сигнал. Выход аппарата на орбиту Марса состоялся в запланированное время – в 18.42 по Москве, после чего начался процесс торможения, чтобы войти в зону гравитационного захвата.
Зонд будет находиться на орбите Марса высотой 40 тысяч километров. Он предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы планеты. С помощью этого аппарата можно будет получить полную картину атмосферы Красной планеты и создать глобальную карту погоды. Сообщается, что миссия продлится около двух лет.