Сенат США начал процесс по импичменту Трампу

В Сенате США начался процесс по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу. Слушания открылись дебатами о том, является ли рассмотрение данного вопроса после ухода главы государства с поста конституционным.

В Основном законе США конкретного ответа на это нет, в связи с чем решение остается за парламентариями. Отмечается, что обсуждения будут длиться около четырех часов. После этого состоится голосование.

Если процедура импичмента в отношении Трампа будет признана законной, то слушания в Сенате продолжатся в среду, 10 февраля.

Напомним, что инициаторами импичмента являются демократы. Они считают Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия, который состоялся 6 января, в день утверждения итогов выборов в США, в результате которых победил Джо Байден.