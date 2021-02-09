Армения и Азербайджан провели обмен пленными при содействии миротворцев РФ

Сегодня в целях реализации трехстороннего заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении был осуществлен очередной обмен пленными. Об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных», - отметил Мурадов.

Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения, подчеркнул командующий российским миротворческим контингентом.