Армения и Азербайджан провели обмен пленными при содействии миротворцев РФ
Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.
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Сегодня в целях реализации трехстороннего заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении был осуществлен очередной обмен пленными. Об этом заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных», - отметил Мурадов.
Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения, подчеркнул командующий российским миротворческим контингентом.