Махинации или системная ошибка: сколько должны получать ученые после майских указов президента

Вопрос о зарплатах ученых, ставший самой яркой частью совещания Владимира Путина с Советом по науке и образованию, сегодня перешел в компетенцию Следственного комитета.

Напомним, что накануне одна из участниц заседания Совета, лауреат госпремии за разработки в борьбе с онкологией Анастасия Проскурина рассказала президенту о попытках замаскировать низкие зарплаты научных сотрудников путем перевода их на полставки. Глава государства быстро посчитал, что получать ученая из Новосибирска должна почти в три раза больше. Еще в майских указах Владимир Путин поручил довести зарплаты ученых до 200 процентов от средних по региону.

Следственному комитету и прокуратуре теперь предстоит выяснить, на каком отрезке потерялись, как минимум, сотни тысяч рублей из зарплат научных сотрудников Института цитологии и генетики.

После нашумевшего заседания телеканал «Звезда» встретился с Анастасией Проскуриной, рабочий день которой начинается с проверки самочувствия ее подопечных. Мышам, больным раком, ввели уникальный препарат. Разработка Проскуриной и ее коллег - это комбинация препаратов на основе ДНК и химиотерапии - действует эффективно, но щадяще.

«Это применимо к любым типам рака. Технология вся ориентирована на последние стадии заболевания - 3, 4», - пояснила старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина.

На зарплату в 78 тысяч рублей Анастасия претендует не случайно. Недавно старший научный сотрудник Института стала лауреатом президентской премии, да и в майских указах прозвучала новая формула расчета доходов бюджетников. Врачи, учителя и ученые, согласно документу, могут претендовать на вознаграждение вдвое больше среднего по региону. Путем нехитрых вычислений Владимир Путин выяснил, что в Институте данное требование не соблюдают.



У Института своя позиция: система расчета сложная. Зарплата формируется из трех источников, учреждение напрямую влияет лишь на оклад.

«Госзадание, которое выделяют, оно не дает возможность платить нам денег столько, сколько мы хотим сотрудникам, поэтому все переводится в стимулирующие выплаты. И каждый получает, как зарабатывает в этой системе. Она несовершенна», - пояснил директор Института цитологии и генетики СО РАН Алексей Кочетов.

Напрямую бюджет финансирует лишь оклады. И здесь, даже со скромными текущими цифрами, сумма набегает колоссальная. При этом в штате несколько сотен сотрудников.

«Понимаете, ведь указ президента - это очень важный указ. Там же было сказано, что не меньше 200 процентов. И если бы наша новосибирская наука получила увеличение от 200 до 300 процентов - это было бы просто справедливо. Поэтому я думаю, что сейчас будет возврат к тем дискуссиям, которые были. Я очень надеюсь, что правительство примет решение. О неудовлетворенности в регионах мы просто не слышали», - считает президент РАН Александр Сергеев.

Проблема касается не только института, в котором трудится Анастасия Проскурина, а речь идет о системной ошибке.

«Я надеюсь, что разбирательство не закончится только на нашем Институте и лично на мне. А вопрос будет решен системно по всей Академии наук. Мне пишут в поддержку люди со всей страны, которые подтверждают, что у них тоже не все благополучно», - рассказала старший научный сотрудник Анастасия Проскурина.

Махинации или системная ошибка? Оценку действиям руководства Института правоохранители смогут дать лишь после завершения проверок. Пока зарплатные ведомости Анастасии Проскуриной пристально изучают следователи.