Режиссеру Алексею Пиманову исполнилось 59 лет

Поздравления с Днем рождения принимает российский режиссер, сценарист, продюсер, журналист Алексей Пиманов. Президенту медиахолдинга «Красная звезда» во вторник, 9 февраля, исполняется 59.

Это человек с богатейшей творческой биографией. В его копилке - более сотни работ в самых разных жанрах: сериалы, документальное кино, полнометражные фильмы, расследования.

Многие знают Алексея Пиманова-ведущего. Вот уже 35 лет его программа «Человек и Закон» собирает у экранов миллионы зрителей.