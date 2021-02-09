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Режиссеру Алексею Пиманову исполнилось 59 лет

Иван Линдеманн
18:25 09.02.2021
Вот уже 35 лет его программа «Человек и Закон» собирает у экранов миллионы зрителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Поздравления с Днем рождения принимает российский режиссер, сценарист, продюсер, журналист Алексей Пиманов. Президенту медиахолдинга «Красная звезда» во вторник, 9 февраля, исполняется 59.

Это человек с богатейшей творческой биографией. В его копилке - более сотни работ в самых разных жанрах: сериалы, документальное кино, полнометражные фильмы, расследования.

Многие знают Алексея Пиманова-ведущего. Вот уже 35 лет его программа «Человек и Закон» собирает у экранов миллионы зрителей. 

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