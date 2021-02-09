В первом российском регионе отменяют обязательное ношение масок

С 12 февраля в Удмуртии отменяется обязательный масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, с этого дня он будет носить рекомендательный характер. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер», - сказал Бречалов в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона попросил граждан все-таки продолжать использовать маски в общественном транспорте, в магазинах, театрах и других общественных местах.

В Удмуртии масочный режим действовал в первую волну коронавируса с 30 апреля до 13 июля, после чего стал носить рекомендательный характер. И с 11 сентября 2020 года в регионе был вновь введен обязательный масочный режим.