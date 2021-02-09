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Генсек НАТО объяснил усиление альянса в Черном море

Иван Линдеманн
20:11 09.02.2021
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО уделяет этому региону стратегическое значение.
Генсек НАТО объяснил усиление альянса в Черном море
© Фото: Impact Press Group ZUMAPRESS.com Globallookpress
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НАТО наращивает силы в Черном море в ответ на действия России в этом регионе. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы констатируем усиление России в Черном море», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Столтенберг заявил, что это связано с Крымом. Генсек НАТО подчеркнул, что только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, в том числе прошли учения с украинским ВМФ.

«Таким образом, НАТО усилила свое присутствие в Черном море, уделяет этому региону стратегическое значение», - заявил генсек альянса.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. За его вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% жителей полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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