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Загадка происхождения коронавируса: эксперты ВОЗ выдвинули несколько новых теорий после исследования города Ухань

Иван Линдеманн
Денис Шурыгин
19:03 09.02.2021
Специалисты окончательно отказались от версии, что причиной могла быть биолаборатория. Не нашла подтверждений и теория о том, что COVID-19 напрямую передался от летучей мыши к человеку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения, которые искали в китайском городе Ухань источник утечки коронавируса, завершили свою работу и отчитались о результатах. Эксперты окончательно отказались от версии, что причиной могла быть биолаборатория. Не нашла подтверждений и теория о том, что COVID-19 напрямую передался от летучей мыши к человеку.

«Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса. Но на основе имеющейся информации невозможно определить, как он попал на этот рынок. Нет достаточных доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года», - заявил проректор Института общественного здравоохранения Университета Цинхуа Лян Ваньнянь.

Главные подозреваемые - летучие мыши - теперь в статусе свидетелей. Взятые у них образцы вируса не совпадают с человеческими, а носителями могут быть и другие виды, например обычные кошки. Возможно, сначала вирус попал от дикого животного к домашнему и только потом передался людям. Не исключено, что источником заражения стало замороженное мясо.

«Вся работа, которая была проделана, чтобы определить происхождение вируса, по-прежнему указывает на естественный резервуар коронавируса и подобных ему заболеваний в популяции летучих мышей. Гипотеза о том, что всему виной стала утечка из лаборатории, крайне маловероятна. И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса», - подчеркнул глава миссии ВОЗ в Ухане Питер Бен Эмбарек.

Рынок морепродуктов в Ухане давно не работает, закрыт забором и охраняется полицией. Но эксперты ВОЗ провели здесь не один день. Британский и американский зоолог, эксперт по вирусным эпидемиям Питер Дашак в красках описывает эмоции - тесно, дурно пахнет, санитарных условий ни один европейский желудок не выдержит, зато вирусам нравится.

«Мы ходили на тот рынок, мы смотрели канализацию, я имею в виду, это была не гламурная поездка. Мы были в туалетах, заглядывали в форточки, под решетки. У нас есть эксперт по летучим мышам из Японии, который потратил полчаса на поиск фекалий летучих мышей и крыс», - поделился Дашак.

Неопределенность выводов комиссии связана с тем, что эксперты попали на злополучный рынок слишком поздно. Власти Китая закрыли страну на время эпидемии, а каждый сантиметр города подвергся тщательной дезинфекции. Единственный россиянин в миссии ВОЗ объясняет, почему так сложно работать в Ухане.

«Банальная пищевая вспышка в кафе. Все потравились, все в больницу попали. Вы не сейчас этим занимаетесь, а через год придете, когда владелец сменился, когда ремонт сделали. Здесь приблизительно такая же история», - заявил эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков.

Под сомнением теперь и национальность вируса. Ученые сообщают об инфицированных в США и Италии задолго до вспышки в Китае.

«Мы нашли то, чего не ожидали. Почти 10% образцов крови содержали антитела к коронавирусу. Была целая концентрация подобных случаев в сентябре и октябре 2019 года. Эта находка говорит нам о том, что вирус на низком уровне циркулировал в Италии перед вспышкой, которая была в феврале», - сообщила биолог Национального института лечения рака в Италии Габриэлла Соцци.

Пока миссию ВОЗ в Ухане придется прервать на неопределенный срок. 12 февраля наступает Новый год по китайскому календарю, отмечать его будут две недели, и все эти дни официально будут нерабочими.

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