Сила мысли: ЦРУ обнародовало документы об «экстрасенсорных» опытах в СССР

Сенсационные данные обнародовало ЦРУ, опубликовав документы о секретных опытах сибирских ученых в 80-е годы прошлого века. Согласно докладной записке одного из агентов, уже тогда советские медики могли на расстоянии передавать мысли, чувствовать предметы и даже пытались лечить болезни с помощью биоэнергии.

Эксперименты проводились в Новосибирском НИИ почти 30 лет назад. Был создан самый длинный алфавит в мире, состоящий из 77 символов. Он был невербальным, на нем общались исключительно силой мысли.

«Создали свой образный конструктор из 77 знаков или символов, которые были загружены в компьютер и за 5 минут до начала сеанса, компьютер генерировал 3 или 5 случайных символа», - рассказал Генеральный директор АНО МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева Александр Трофимов.

Добровольцы размещались в вертикальных конструкциях, электроды на их головах подключали к компьютеру. Один человек выбирал любой символ и представлял его в голове. Собеседник должен был буквально силой мысли понять, что загадал другой, причем находились эти люди в самых разных уголках СССР.

В 1990 году маленькое объявление в газете «Правда» о том, что сибирские ученые ищут волонтеров для опытов, получило небывалый отклик - 5 тысяч желающих стали частью научного прорыва.

Система показала первые результаты: диалог на расстоянии был возможен. Символы, что представляли одни, совпадали с теми, кто принимал их на своих экранах. Советским успехом заинтересовалась американская разведка. Имена ученых, которые возглавляли проект - Константина Бутейко и Влаиля Казначеева, фигурировали в отчетах ЦРУ за 1991 год. И только сейчас с этих документов сняли гриф «секретно».



Общение на расстоянии, по версии ученых, обладало более широким потенциалом. Такие возможности вполне могли применяться в медицине. Например, передавать позитивную биоэнергию пациентам, страдающим от разных недугов. Но эффективность методики не была доказана. Известный вирусолог, профессор Александр Чепурнов рассказал, что лично был свидетелем невероятных экспериментов.

«Все происходило 15-17 лет назад. Специалисты, которые работали с Казначеевым в то время, попросили сделать несколько вещей, связанных с вирусологическими экспериментами. И с возможностью продвижения лекарства в организм посредством таких необычных способов доставки, как передача некого лазерного образа. У них были некие свои приборы, сделанные на основе лазерных технологий, с помощью которых пытались реализовать такие эксперименты. И результат был отрицательный», - рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В советское время подобные опыты признали лженаукой. Но дело ученых продолжили. Сейчас изучается новая теория, согласно которой на севере время якобы изменяет свой ход.

«Мы провели эксперимент, поместив две группы волонтеров в зеркалах Козырева на севере. В течение нескольких часов одна группа передавала, другая принимала информацию. А мы считали по минутам и часам. И выяснилось, что в момент передачи было принято только 30% точной информации», - рассказал Генеральный директор АНО МНИИКА им.Академика В.П. Казначеева Александр Трофимов.

Позже компьютер показал, что другие 30% информации пришли с опозданием, а недостающие 40% остались в условном будущем или попросту «затерялись во времени». Выходит, что на севере хранится еще много тайн, и совершенно неслучайно, что подобные опыты проходят в самом сердце Сибири.