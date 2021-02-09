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Гипсовый «пистолет» и «бомба» из кисточек: как подготовил побег из тюрьмы датский изобретатель Петер Мадсен

Анна Назайкина
18:41 09.02.2021
В октябре 2020 года датский изобретатель Петер Мадсен сбежал из тюрьмы. Инцидент произошел в пригороде Копенгагена, где он отбывал наказание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Датский изобретатель Петер Мадсен, осужденный на пожизненное заключение из-за жестокой расправы над журналисткой, на заседании суда рассказал, каким образом он готовил побег из тюрьмы.

В октябре 2020 года Мадсен сбежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Он угрожал охране тюрьмы «пистолетом» и «бомбой» и взял в заложники женщину. Впоследствии заключенного задержали.

В ходе допроса осужденный заявил, что ему потребовалось полтора года для того, чтобы подготовиться к побегу, на который он решился из-за плохих условий содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ритсаус бюро».

Мадсен рассказал, что, угрожая охране, он использовал муляжи пистолета и взрывного устройства. Первый он изготовил из гипса, второй – из кисточек и проводов. 

Напомним, что трагедия произошла в августе 2017 года. Следствием было установлено, что датчанин позвал на борт своей подлодки журналистку Ким Валль, якобы для съемок репортажа. Вскоре девушка исчезла.

После того как ее изувеченное тело обнаружили, Мадсен заявил, что смерть женщины наступила в результате несчастного случая, а он запаниковал и поэтому расчленил тело. Суд в его версию не поверил, а его близкая подруга рассказала, что 47-летний изобретатель имел маниакальные фантазии о смерти и женщинах.

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