Глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против РФ

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС займется обсуждением возможности введения новых санкций против России и других мер сдерживания на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств Евросоюза в марте.

«Новые меры могут включать санкции. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», - заявил Боррель на специальных слушаниях на сессии Европарламента, посвященных его визиту в РФ.

Напомним, что Жозеп Боррель посещал Москву с 4 по 6 февраля. В ходе своего визита он, в частности, встречался с представителями российских общественных организаций.

По возвращении из России Боррель написал в своем блоге, что 22 февраля во время встречи глав МИД Евросоюза могут быть введены новые антироссийские санкции.