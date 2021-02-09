В стране и мире Володин отчитал главу Минэкономразвития за улыбку и «модные словечки» Иван Линдеманн Председателю Госдумы не понравилось, что Максим Решетников назвал нижнюю палату площадкой. © Фото: Сайт Государственной Думы РФ Читайте нас на: Вячеслав Володин отчитал Максима Решетникова после его выступления в нижней палате. Председателю Госдумы не понравилось, что министр экономического развития использует «модные словечки», называя ГД площадкой. «Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. Упрощение такое, модные словечки», - сказал Володин после ответа Решетникова на вопрос про обновление законодательства о банкротстве. Также спикер Госдумы попросил министра быть серьезнее - не улыбаться, а обеспечивать темпы роста. На заседании нижней палаты Решетников зачитал доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в РФ в условиях пандемии коронавируса. Также глава Минэкономразвития заявил, что использовать механизм госрегулирования цен на продукты в настоящее время крайне опасно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика