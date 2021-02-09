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Володин отчитал главу Минэкономразвития за улыбку и «модные словечки»

Иван Линдеманн
18:21 09.02.2021
Председателю Госдумы не понравилось, что Максим Решетников назвал нижнюю палату площадкой.
Володин отчитал главу Минэкономразвития за улыбку и «модные словечки»
© Фото: Сайт Государственной Думы РФ
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Вячеслав Володин отчитал Максима Решетникова после его выступления в нижней палате. Председателю Госдумы не понравилось, что министр экономического развития использует «модные словечки», называя ГД площадкой.

«Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. Упрощение такое, модные словечки», - сказал Володин после ответа Решетникова  на вопрос про обновление законодательства о банкротстве.

Также спикер Госдумы попросил министра быть серьезнее - не улыбаться, а обеспечивать темпы роста.

На заседании нижней палаты Решетников зачитал доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в РФ в условиях пандемии коронавируса. Также глава Минэкономразвития заявил, что использовать механизм госрегулирования цен на продукты в настоящее время крайне опасно.

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