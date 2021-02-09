Петр Мамонов перенес кому и рассказал, что чувствовал «за порогом»

Российский музыкант, актер театра и кино Петр Мамонов рассказал о перенесенной более 40 лет назад клинической смерти. По словам актера, будучи 25-летним, он стал участником пьяной драки, в которой ему проткнули легкое.

«У меня было проткнуто легкое. Я потерял много крови», - рассказал Мамонов в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Мамонов отметил, что после ранения впал в кому на 40 дней, и врачам пришлось практически «вытаскивать его с того света». Актер также вспомнил о своих ощущениях во время клинической смерти.

«Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой», - пояснил Мамонов, подчеркнув, что не хотел возвращаться в эту жизнь.

Также актер признался, что после выхода из комы прямо на костылях отправился в расположенную напротив больницы пивную, где потребовал обслужить его как инвалида «без очереди».

Рассказать о давнем событии актера побудил показанный в студии эпизод из фильма «Игла», где с большим шрамом на груди появляется герой Мамонова.

До 45 лет актер злоупотреблял алкоголем и другими веществами. Сейчас Мамонов не любит вспоминать о том периоде, отмечая, что никогда не поздно изменить жизнь в лучшую сторону.

Мамонов является создателем и фронтменом группы «Звуки Му». Он также получил известность по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».