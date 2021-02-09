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В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы

Анна Назайкина
17:36 09.02.2021
Ранее пациент горбольницы Ростова-на-Дону сообщал, что нанес себе повреждения сам в состоянии нервного срыва.
В ростовской больнице умер мужчина, у которого извлекли ручку из головы
© Фото: gbsmp_rnd, Instagram
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Мужчина, госпитализированный из СИЗО-3 в ростовскую больницу с шариковой ручкой в голове, умер. Об этом сообщил представитель областного ГУФСИН РФ.

«Девятого февраля 2021 года обвиняемый скончался», - сообщил собеседник РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что 37-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу Ростова-на-Дону с шариковой ручкой, которая прошла сквозь его глаз и мозг. По информации медиков, ручка проникла в мозг на всю глубину черепа - в миллиметре от жизненно важных сосудов и ствола головного мозга. Нейрохирурги провели сложную операцию, пациента поместили в реанимацию.

Представитель областного ГУФСИН сообщил, что обвиняемый получил травму 5 февраля на территории СИЗО-3, где он содержался. По словам мужчины, он повредил себя сам в состоянии нервного срыва. Его госпитализировали в ГБСМП.

По факту произошедшего началась проверка, материалы направили в правоохранительные органы.

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