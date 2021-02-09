В «Газпроме» сообщили о завершении прокладки датского участка «Северного потока - 2» в апреле

Завершить строительство участка трубопровода «Северный поток - 2» в водах Дании планируется в апреле. Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко.

«Из сообщения оператора проекта Nord Stream 2 AG следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании. Это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка - апрель 2021 года», - приводит РИА Новости слова Демченко.

Демченко также подтвердил, что «Газпром» нацелен на завершение строительства трубопровода.

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что завершить укладку трубопровода в водах Дании планируется до конца апреля. Заканчивать строительство двух ниток газопровода от датского острова Борнхольм до границы с Германией будет судно «Фортуна», которое приступило к укладке «Северного потока - 2» 6 февраля.