Названы главные способы избежать слез во время нарезки лука

Повара делятся методами, которые помогут избежать слез при нарезке репчатого лука во время приготовления еды.

Этот горький овощ незаменим при приготовлении пищи, однако его нарезка является сомнительным удовольствием для каждого кулинара. При повреждении луковицы выделяется особое вещество - лакриматор, которое растворяется в слезах человека и воде. При этом образуется серная кислота, вызывающая раздражение слизистой оболочки глаза.

Чтобы избежать воздействия едкого вещества на глаза, газета Express приводит несколько приемов, которые практикуют опытные повара при нарезке лука.

Во-первых, следует пользоваться острым ножом. Благодаря чему при измельчении овоща повреждается меньшее количество клеток лука и, соответственно, выделяется меньше лакриматора. Кроме того, острый нож поможет быстрее закончить нарезку лука.

Во-вторых, можно за 30 минут до измельчения овоща поместить его в холодильник или за 10-15 минут - в морозильную камеру.

В-третьих, открытое окно и работающая вытяжка помогут испарениям быстрее покинуть помещение.

В-четвертых, луковицу можно замочить в воде, предварительно отрезав у овоща оба конца.

В-пятых, использование защитных очков при нарезке лука убережет глаза от попадания в них едких химических соединений.