В Минэкономразвития назвали экстренной мерой госрегулирование цен на продукты

Меры по сдерживанию цен на продукты, введенные правительством в конце прошлого года, будут меняться при необходимости. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Тема подорожания продовольствия в рознице стала одной из основных в рамках правительственного часа. Решетников напомнил, что уже действующие механизмы - это вынужденная временная мера. В настоящее время кабмин изучает и другие варианты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы повышать конкуренцию, развивая сеть рынков, где люди могут покупать продукты напрямую у производителей. Также, по словам главы кабмина, необходимо создавать для таких поставщиков наиболее выгодные условия при аренде торговых точек.