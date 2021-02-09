В Минэкономразвития назвали экстренной мерой госрегулирование цен на продукты
Максим Решетников заявил, что в настоящее время кабмин изучает и другие варианты.
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Меры по сдерживанию цен на продукты, введенные правительством в конце прошлого года, будут меняться при необходимости. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме.
Тема подорожания продовольствия в рознице стала одной из основных в рамках правительственного часа. Решетников напомнил, что уже действующие механизмы - это вынужденная временная мера. В настоящее время кабмин изучает и другие варианты.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы повышать конкуренцию, развивая сеть рынков, где люди могут покупать продукты напрямую у производителей. Также, по словам главы кабмина, необходимо создавать для таких поставщиков наиболее выгодные условия при аренде торговых точек.