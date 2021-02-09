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«Открыли его довольно поздно»: ученый рассказал об астероиде, стремительно приближающемся к Земле

Тамара Астапенкова
16:42 09.02.2021
По словам Владимира Сурдина, астероид, который приблизится к Земле 11 февраля, представляет большой интерес для астрономов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: UKT2, Pixabay
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Астероид 2021 CO, который был открыт астрономами на прошлой неделе, не упадет на Землю и не принесет никаких разрушений. Но так близко к Земле космические камни приближаются довольно редко. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин.

«Открыли его довольно поздно, потому что он небольшой. Открыли на прошлой неделе, 5 февраля. Небольшой он по астрономическим масштабам - от 25 до 50 метров. Но если бы такой попал по земному шару, то разрушения были бы довольно заметные. Обычно кратер, который остается от удара, примерно раз в 20 больше по размеру самого астероида. То есть от 50-метрового камня мы получим километровый кратер. Это как раз размер небольшого провинциального города», - рассказал Сурдин.

По его словам, обычно астероиды попадают в случайные места на Земле, чаще всего это океаны, горы или поля. Очень редко астероиды пролетают над городами.

«В последний раз над Челябинском такой пролетал в 2013 году и ничего страшного не произошло. Я уверен, и в этот раз ничего страшного не будет, потому что по Земле он не попадет. Он пролетит близко, чуть ближе, чем Луна находится от Земли, но все-таки это 300 с лишним тысяч километров. Никаких разрушений астероид не принесет», - считает ученый.

Он добавил, что данный астероид представляет большой интерес для астрономов, поскольку на таком близком расстоянии можно будет рассмотреть детали его поверхности.

«Вообще, уже открыто около миллиона, даже чуть более, астероидов в нашей Солнечной системе, но к Земле они так близко подлетают не часто», - пояснил Владимир Сурдин.

Ранее стало известно, что в четверг, 11 февраля, к Земле приблизится астероид, который будет находиться на расстоянии примерно в 345 885 километров от нашей планеты. Скорость космического объекта 2021 CO составляет 11,6 километра в секунду, его длина - около 32 метров. Космический камень можно сравнить с размером статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

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