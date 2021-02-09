Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за отсрочками от военной службы

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет положения о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

«Законопроектом устанавливается, что правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов указанных граждан в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением правительства РФ», - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что при нарушении корректности предоставления отсрочек и освобождений по заключению призывной комиссии субъекта РФ будет проводиться контрольное медицинское освидетельствование данных граждан.

Ранее в Правительстве РФ отмечали, что законопроект поспособствует снижению коррупционных рисков в ходе проведения медицинского освидетельствования призывников.