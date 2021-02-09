Вильфанд назвал самых метеозависимых людей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал метеорологов наиболее чувствительными к изменению погоды людьми.

«Когда прогноз не оправдывается, настроение плохое, самочувствие плохое, депрессия. А вот когда прогноз оправдывается, все хорошо», - пошутил специалист в ходе онлайн-брифинга НСН.

Вильфанд также указал на то, что пока нет хороших исследований относительно метеозависимости, есть только отдельные фрагментарные данные о влиянии погоды на самочувствие.

При этом научный руководитель Гидрометцентра призвал адресовать вопросы о воздействии перепадов давления или резкой смены температур на человеческий организм, врачам, а не метеорологам.

Также Вильфанд анонсировал пересмотр температурных норм в 2021 году. В качестве базового периода будет взят промежуток с 1991 по 2020 год.