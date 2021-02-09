В Гидрометцентре анонсировали пересмотр температурных норм в 2021 году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году. Теперь в качестве базового периода будет взят промежуток с 1991 по 2020 год. Об этом Вильфанд заявил в ходе онлайн-брифинга.

Как подчеркнул специалист, пока в качестве периода, на основе которого рассчитываются температурные аномалии, во всех национальных службах используется промежуток с 1961 по 1990 год. По словам Вильфанда, причиной для пересмотра базового периода, является глобальное потепление, которое приводит к существенному изменению климатических норм.

«Поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991-2020 годов», - указал научный руководитель Гидрометцентра.

Из-за перерасчета изменятся и отклонения от нормы. Они теперь будут не такими большими, как сейчас, добавил Вильфанд.