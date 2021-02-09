Российские физики рассказали о подготовке к синтезу новых элементов таблицы Менделеева

Физики Объединенного института ядерных исследований, расположенного в подмосковной Дубне, в 2021 году начинают подготовку к поискам новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева. Об этом рассказал директор института, академик Российской академии наук Григорий Трубников.

Цикл экспериментов по синтезу сверхтяжелых элементов с помощью ускорителя ДЦ-280, или первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов, начался еще в прошлом году, отметил ученый

«Наша цель - конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева. В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень», - рассказал Трубников в интервью ТАСС.

Речь идет о 119-м, 120-м и 121-м элементах, работа по синтезу которых начата во многих крупнейших ядерно-физических центрах мира. Благодаря фабрике сверхтяжелых элементов российские физики надеются получить их первыми.