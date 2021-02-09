Чубайса сняли со всех постов в РСПП

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил глава союза Александр Шохин.

По словам главы РСПП, Чубайс продолжит работу в Союзе в качестве консультанта.

«Потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», - приводит РИА Новости слова Александра Шохина.

Он отметил, что члены РСПП проголосовали за снятие Чубайса со всех постов по соответствующему заявлению.

В двадцатых числах января стало известно, что Анатолий Чубайс принял решение сложить полномочия на всех занимаемых им постах в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Спецпредставитель президента РФ по целям устойчивого развития тогда отметил, что уже не заинтересован в бизнесе.