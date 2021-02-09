Путин заявил, что в период пандемии судебная система РФ действовала бесперебойно

Судебная система России в тяжелый период пандемии коронавируса не перешла в режим торможения. С таким заявлением выступил Владимир Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года.

«Мы много говорим о врачах, но вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период пандемии не перешла в режим торможения. Наша система действовала бесперебойно, суды проявили верность своей высокой миссии», - сказал президент РФ.

По словам главы государства, суды работали с максимальной отдачей, защищая интересы граждан.

Также Путин подчеркнул, что судебная система страны постоянно развивается.

«Очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране. Самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судебном сообществе», - сказал президент.

Путин заявил, что в прошлом году суды рассмотрели практически все обращения граждан, в полной мере была сохранена социальная направленность правосудия.