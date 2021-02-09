В США неизвестные хакеры пытались отравить целый город. Они взломали систему управления очисткой воды на станции американского Олдсмара (Флорида) и хотели повысить в ней концентрацию химиката, который регулирует кислотность до смертельно опасного уровня.

По словам шерифа города Боба Гуальтьери, изменения в работе быстро заметили сотрудники предприятия. Под угрозой оказались более 15 тысяч человек.

Хакеры не найдены, и пока даже неизвестно, из какой точки мира совершена атака.

Шериф добавил, что данные о клиентах хакеры похитить не могли, поскольку водоочистная система не была подключена к системе коммунальных платежей.