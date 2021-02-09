В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с обеспечением газом Калининградской области

Потребности Калининградской области после временной остановки транзита российского газа через Литву в полной мере обеспечены за счет Калининградского подземного хранилища. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«В настоящее время потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища», - сказали РИА Новости в компании.

Ранее литовский оператор транспортировки природного газа Amber Grid сообщил, что транзит газа в Калининград через Литву приостановили по просьбе «Газпрома». Газ в российский эксклав идет транзитом через Белоруссию и Литву. В компании не объяснили причину приостановки транзита.

В договоре между «Газпромом» и Amber Grid от 2015 года предусмотрен транзит в объеме до 2,5 млрд кубометров топлива в год по магистральному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.