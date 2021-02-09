Самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп
Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет, самолет значительных повреждений не получил.
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При совершении посадки после планового полета в сложных погодных условиях на аэродроме Буревестник (остров Итуруп) у военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси.
Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Самолет значительных повреждений не получил. Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Восточного военного округа (ВВО).