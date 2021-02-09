В МВД рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

В Министерстве внутренних дел РФ посоветовали россиянам не публиковать свои персональные данные в Интернете. По словам первого заместителя начальника бюро МВД Олега Козлова, так у злоумышленников будет меньше шансов на мошенничество.

На пресс-конференции он заявил, что основная проблема граждан - это доверчивость.

«Доверчивость к объявлению в Интернете, доверчивость к телефонным звонкам. Поэтому единственный в данном случае совет: не распространять персональных данных в Интернете», - сказал он.

Козлов добавил, что специализирующиеся на удаленном мошенничестве с личными данными колл-центры располагаются в основном за пределами России.

«Преимущественно в тех странах, где люди владеют русским языком, знают нравы и обычаи нашей страны», - уточнил представитель МВД РФ.

На территории России, по словам Козлова, силами правоохранительных органов ликвидировано несколько функционировавших колл-центров.