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Ученые обнаружили жиросжигающее свойство в популярном продукте

Светлана Иванова
14:41 09.02.2021
Красный перец обладает жиросжигающим действием благодаря содержанию капсаицина.
Ученые обнаружили жиросжигающее свойство в популярном продукте
© Фото: andy ballard, Pixabay
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Красный перец является эффективным средством для избавления от висцерального жира.  По мнению ученых, жиросжигающее действие овоща объясняется термогенезом, который усиливается благодаря употреблению красного перца.

Как показали результаты исследования, проведенного сотрудниками Университета Лаваля в Канаде, содержащийся в красном перце капсаицин стимулирует способность организма сжигать жир, пишет газета Express.

Включение в рацион острого перца чили улучшает метаболизм на четыре-пять процентов, считают ученые. Кроме того, употребление этого овоща и приправ на его основе помогает обуздать аппетит. В этом убеждены авторы другого исследования, опубликованного в British Journal of Nutrition. Они заметили, что добавление в пищу пряностей, содержащих капсаицин, включая кайенский перец и паприку, создает иллюзию более жирной пищи. По мнению ученых, такой трюк является хорошим способом уменьшить потребление жирных продуктов и приводит к снижению веса и как следствие к уменьшению объема висцерального жира.

Висцеральным называют тип жира, который находится в брюшной полости и скапливается не под кожей, а вокруг жизненно важных органов, таких как печень, желудок, кишечник и поджелудочная железа. При избыточном объеме висцерального жира он начинает сдавливать внутренние органы, нарушая их нормальное кровообращение и лимфоток. 

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