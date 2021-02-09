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В ВОЗ заявили, что версию распространения COVID-19 из-за лабораторной утечки дальше изучать не будут

Анна Назайкина
14:21 09.02.2021
Передача коронавируса из-за лабораторной утечки маловероятна, данная версия дальше изучаться не будет, заявил глава экспертной группы ВОЗ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CDC, Unsplash.com
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Экспертной группой Всемирной организации здравоохранения были рассмотрены четыре потенциальные гипотезы того, каким образом вирус Sars-Cov-2 мог распространиться. По мнению экспертов, заражение из-за лабораторного инцидента маловероятно. Об этом сообщил на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

«Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия - это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя - это возможность инцидента, связанного с лабораторией», - заявил он.

Эмбарек отметил, что эксперты тщательно проработали все версии. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

«Исследования предполагают, что гипотеза с лабораторным инцидентом крайне маловероятна для объяснения появления вируса среди населения. Таким образом, она не будет фигурировать среди гипотез, которые мы порекомендуем для дальнейшего изучения для выявления причин возникновения вируса», - заявил глава экспертной группы ВОЗ.

Наиболее вероятной, по мнению экспертной группы, является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ будут рассматривать ее в дальнейшем. Кроме того, высока вероятность того, что вирус мог распространиться через поверхности замороженных продуктов. На третьем месте по возможности находится версия прямой передачи вируса от летучих мышей.

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