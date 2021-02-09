В стране и мире Алексей Агранович назначен художественным руководителем «Гоголь-центра» Ян Брацкий В должность худрука театра Агранович официально вступит 26 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Художественным руководителем московского театра «Гоголь-центр» назначен актер Алексей Агранович. В пресс-службе столичного Департамента культуры отметили, что официальное вступление Аграновича в должность состоится 26 февраля. «Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года», - приводит ТАСС заявление пресс-службы. Ранее в театре рассказали о планах на новый творческий сезон. Так, на 2021 год запланированы несколько проектов, которые будут связаны не только с театром, но и прочими видами современного искусства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика