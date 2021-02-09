Пенсионерам предложили дать возможность отказаться от переводов и онлайн-платежей

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой дать пенсионерам возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов в Центробанк. Общественники считают, что это позволит защитить пожилых людей от мошенников.

В частности, предлагается ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей. Таким образом, пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно функций, которыми они не часто пользуются.

Отмечается, что пожилой человек сможет оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов. Общественники уверены, что данная инициатива не потребует значительных финансовых расходов и позволит снизить количество преступлений, передают «Известия».

Кроме того, вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение сообщений с кодами на перевод денежных средств.

Как подчеркивают юристы, добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан.