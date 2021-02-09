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В Кремле готовы рассмотреть варианты индексации выплат работающим пенсионерам

Ян Брацкий
13:04 09.02.2021
Представленные кабмином решения носят поливариантный характер, окончательное решение будет приниматься экспертным подразделением администрации совместно с членами правительства.
В Кремле готовы рассмотреть варианты индексации выплат работающим пенсионерам
© Фото: Sabine van Erp, Pixabay
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В Кремле заявили о готовности рассмотреть все предложенные правительством варианты индексации пенсии работающим пенсионерам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Работа в этом направлении продолжится, правительство действительно в срок представило свое видение, видение поливариантное. Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, и затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение», - сказал Песков.

Ранее в Кремле рассказали о поэтапном улучшении жизни российских пенсионеров. Со слов Пескова, эти усилия тормозятся мировым экономическим кризисом и пандемией новой коронавирусной инфекции. Тем не менее позитивная тенденция, на его взгляд, очевидна.

До этого стало известно об индексации пенсионных выплат некоторым категориям получателей в феврале. На повышение выплат могут рассчитывать ветераны боевых действий и инвалиды. Для них индексация составит 3,8%. Кроме того, пенсия вырастет у лиц старше 80 лет. У них повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. Таким образом, размер фиксированной пенсии по старости составит 6 044,48 рубля.

Денежную прибавку получат также пенсионеры, на попечении которых находятся неработоспособные члены семьи: при одном иждивенце прибавка составит 2 014 рублей в месяц, при двух - 4 029 рублей в месяц, при трех иждивенцах - 6 044 рубля в месяц. 

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