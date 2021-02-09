Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве ответили на сообщения о миллиардных мерах поддержки россиян

Роман Захаров
13:38 09.02.2021
Согласно заявлению кабмина, выполнение социальных обязательств государства перед его гражданами является приоритетом при определении основ государственной политики.
В правительстве ответили на сообщения о миллиардных мерах поддержки россиян
© Фото: Константин Семенов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В российском правительстве прокомментировали сообщения о якобы новом пакете социальной поддержки. Согласно сообщению кабмина, поддержка носит долгосрочный, системный характер, а ее инструментарий все время расширяется.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения - основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», - информирует пресс-служба кабинета министров.

В правительстве подчеркнули, что выполнение социальных обязательств государства перед его гражданами является приоритетом при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета. В пресс-службе добавили, что ежегодно для россиян реализуется целый ряд мер соцподдержки: от разных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, помощи в переобучении и в трудоустройстве.

«Перечень таких инструментов постоянно расширяется», - отметили в правительстве.

Ранее агентство Reuters выпустило статью, в которой говорилось о якобы новом пакете социальной поддержки россиян на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов (примерно 500 миллиардов рублей), рассматриваемом российским кабинетом министров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:30 В стране и мире
Эксперты ВОЗ сочли маловероятным факт попадания COVID-19 на рынок в Ухане от летучих мышей
13:04 В стране и мире
В Кремле готовы рассмотреть варианты индексации выплат работающим пенсионерам
10:36 Армия
Видео
Шойгу: ВС РФ сделают упор на внедрение искусственного интеллекта
09:21 В стране и мире
Видео
В ОНФ предложили разрешить пенсионерам добровольно отказаться от онлайн-платежей по картам
08:21 В стране и мире
Видео
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отстыковался от МКС
Популярное
Популярное
На фото со спутника разглядели чукотского «озерного монстра»
Видео
Ковровая бомбардировка: глыба льда с крыши едва не убила жительницу Новокузнецка
Ученые выяснили, что уличное освещение может вызвать рак щитовидной железы
Названо опасное для сердца лекарство
«Море дьявола»: как зарождалась тайна про Бермудский треугольник
Юрист рассказал, кто из пенсионеров получит повышенную пенсию в феврале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.