В правительстве ответили на сообщения о миллиардных мерах поддержки россиян

В российском правительстве прокомментировали сообщения о якобы новом пакете социальной поддержки. Согласно сообщению кабмина, поддержка носит долгосрочный, системный характер, а ее инструментарий все время расширяется.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения - основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», - информирует пресс-служба кабинета министров.

В правительстве подчеркнули, что выполнение социальных обязательств государства перед его гражданами является приоритетом при определении основ государственной политики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета. В пресс-службе добавили, что ежегодно для россиян реализуется целый ряд мер соцподдержки: от разных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, помощи в переобучении и в трудоустройстве.

«Перечень таких инструментов постоянно расширяется», - отметили в правительстве.

Ранее агентство Reuters выпустило статью, в которой говорилось о якобы новом пакете социальной поддержки россиян на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов (примерно 500 миллиардов рублей), рассматриваемом российским кабинетом министров.