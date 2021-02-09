Эксперты ВОЗ сочли маловероятным факт попадания COVID-19 на рынок в Ухане от летучих мышей

Попадание коронавируса на рынок в китайском Ухане непосредственно от летучих мышей маловероятно. Был промежуточный резервуар вируса. С таким заявлением выступил глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава комиссии по реагированию на COVID-19 Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь и вовсе считает, что нет достаточных доказательств того, что коронавирус распространялся в Ухане до декабря 2019 года.

«Нет достаточных доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года», - заявил Лян Ваньнянь, слова которого приводит РИА Новости.

Первые инфицированные новой коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в конце 2019 года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. С тех пор, несмотря на принятые правительством КНР меры, болезнь стремительно распространяется по миру. На сегодняшний день инфицированных более 106 миллионов человек.