«Газпром» приостановил транзит газа в Калининград через Литву

Транзит газа в Калининград через Литву был приостановлен по просьбе «Газпрома». Об этом сообщил литовский оператор транспортировки природного газа Amber Grid. В компании объяснили, что газ в Калининград идет транзитом через Белоруссию и Литву. Причины приостановки на данный момент неизвестны.

В Amber Grid также уточнили, что поставки топлива из Белоруссии в Литву продолжаются в штатном режиме, потребители получают газ из терминала сжиженного природного газа Клайпеды, подземных хранилищ в Латвии и Белоруссии.

«Что касается транзита газа в Калининград, Amber Grid выполняет все свои обязательства по соглашению с "Газпромом", которое действует до конца 2025 года. В контракте обозначено, что газ транспортируется на условиях формулы "качай или плати". Временная приостановка транзита не окажет финансовых последствий для Amber Grid», - сообщили в компании.

В договоре между «Газпромом» и Amber Grid предусмотрен транзит в объеме до 2,5 млрд кубометров топлива в год по магистральному газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

Ранее это был единственный маршрут поставок в Калининград. Но в 2019 году в российском эксклаве был введен в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы - судна «Маршал Василевский».