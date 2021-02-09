Яркая вспышка: момент сгорания «Прогресса МС-15» в атмосфере Земли сняли с борта МКС

Момент вхождения в атмосферу Земли российского грузового космического корабля «Прогресс МС-15», сгоревшего в плотных слоях атмосферы, попал на фото. Изображение, на котором запечатлено, как корабль вспыхнул в небе, сделал японский астронавт Соити Ногути с борта МКС. Ногути поделился снимком со своими подписчиками в соцсети.

«Прощай, "Прогресс МС-15"! Российский грузовой космический корабль отстыковался от МКС и успешно сгорел», - написал японский астронавт.

Ногути добавил, что космический грузовик исполнил свою роль.

«Прогресс МС-15» прибыл на орбитальную станцию еще в июле прошлого года. Утром во вторник, 9 февраля, корабль отстыковался от МКС и около полудня вошел в плотные слои атмосферы.